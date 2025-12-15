PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia prima della gita a Napoli, gli ultimi istanti vita di Vincenzo
CronacaCronaca locale

Tragedia prima della gita a Napoli, gli ultimi istanti vita di Vincenzo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Tragedia prima della gita a Napoli, gli ultimi istanti vita di Vincenzo
Vincenzo Sepe
PUBBLICITÀ

Vincenzo Sepe avrebbe voluto prendere un treno da Pozzuoli per andare in gita a Napoli, ma il suo proposito è andato in frantumi nell’incidente mortale. Come riporta CronacaFlegrea, il 16enne di Marano prima sarebbe andato a prendere l’amico 17enne, attualmente ricoverato in prognosi riversata, a Bacoli. Purtroppo il viaggio si è interrotto stamattina in via Fasano. Sul caso indaga la Polizia Municipale di Pozzuoli.

Tragico schianto in scooter a Pozzuoli, 16enne di Marano muore dopo l’incidente

Vincenzo e l’amico erano in sella a uno scooter quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si sono schiantati contro un’auto. Nell’impatto il 16enne ha perso la vita nonostante fosse stato rianimato, in un primo momento, dal personale del 118 prontamente giunto sul posto. Grave l’amico che ha riportato ferite su tutto il corpo a seguito del violento impatto. In ospedale per accertamenti anche il conducente della Fiat 500.

PUBBLICITÀ

Mugnano e Marano piangono Vincenzo, il 16enne morto a Pozzuoli

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati