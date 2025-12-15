Tragedia prima della gita a Napoli, gli ultimi istanti vita di Vincenzo

PUBBLICITÀ

Vincenzo Sepe avrebbe voluto prendere un treno da Pozzuoli per andare in gita a Napoli, ma il suo proposito è andato in frantumi nell’incidente mortale. Come riporta CronacaFlegrea, il 16enne di Marano prima sarebbe andato a prendere l’amico 17enne, attualmente ricoverato in prognosi riversata, a Bacoli. Purtroppo il viaggio si è interrotto stamattina in via Fasano. Sul caso indaga la Polizia Municipale di Pozzuoli.

Tragico schianto in scooter a Pozzuoli, 16enne di Marano muore dopo l’incidente

Vincenzo e l’amico erano in sella a uno scooter quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si sono schiantati contro un’auto. Nell’impatto il 16enne ha perso la vita nonostante fosse stato rianimato, in un primo momento, dal personale del 118 prontamente giunto sul posto. Grave l’amico che ha riportato ferite su tutto il corpo a seguito del violento impatto. In ospedale per accertamenti anche il conducente della Fiat 500.

