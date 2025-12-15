PUBBLICITÀ
Mugnano e Marano piangono Vincenzo, il 16enne morto a Pozzuoli

Nicola Avolio
Vincenzo Sepe
Tragedia questa mattina a Pozzuoli dove uno studente di 16 anni, Vincenzo Sepe, è morto in seguito a un grave incidente stradale. Il compagno che era con lui, un 17enne, è rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” in prognosi riservata. Il giovane, nativo di Mugnano, era residente a Marano. In queste ore gli amici stanno pubblicando sui social tante dediche per il loro amico e compagno di scuola.

Tragico schianto in scooter a Pozzuoli, 16enne di Marano muore dopo l’incidente

I due erano in sella a uno scooter quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si sono schiantati contro un’auto. Nell’impatto il 16enne ha perso la vita nonostante fosse stato rianimato, in un primo momento, dal personale del 118 prontamente intervenuto sul posto. Grave l’amico, residente a Bacoli, che ha riportato ferite su tutto il corpo a seguito del violento impatto. In ospedale per accertamenti anche il conducente della Fiat 500.

Sulla tragedia, avvenuta in via Fasano, nei pressi della rotatoria che porta al parcheggio ex Sofer, indaga la Polizia Municipale di Pozzuoli. Da quanto ricostruito, i due giovani studenti erano diretti all’istituto “Pareto” di Arco Felice. Sulla salma della giovane vittima è stata disposta l’autopsia da parte del pm di turno.

Tragedia prima della gita a Napoli, gli ultimi istanti vita di Vincenzo

