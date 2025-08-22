Violenta rissa ad Ascea, volano calci e pugni al luna park

PUBBLICITÀ

Clima di tensione ad Ascea Marina due notti fa, quando una rissa ha interrotto bruscamente l’atmosfera di festa in uno dei periodi più affollati dell’estate cilentana. L’episodio si è verificato all’interno del parco divertimenti, nell’area delle giostre frequentata soprattutto da famiglie e bambini.

Secondo una prima ricostruzione, quattro persone – tutte provenienti dal napoletano e in vacanza nella località – avrebbero iniziato a discutere animatamente. In pochi istanti il confronto verbale sarebbe degenerato in una colluttazione, con spintoni e pugni scagliati davanti agli sguardi attoniti di turisti e residenti.

Il parapiglia ha creato momenti di paura: molti genitori hanno afferrato i propri figli per portarli via in fretta dalla zona, mentre alcune famiglie hanno preferito abbandonare il luna park. Una serata di svago si è così trasformata in scene di confusione e smarrimento generale.

La lite, durata alcuni minuti, si è placata poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, allertate dai presenti. Restano da chiarire le motivazioni all’origine dell’accaduto e se vi siano stati feriti o denunce.

L’episodio ha alimentato la preoccupazione dei cittadini: ancora una volta un luogo dedicato al divertimento dei più piccoli è diventato scenario di violenza. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza in una località che nei mesi estivi vede crescere in modo significativo l’afflusso di turisti. Non va dimenticato, infatti, che si tratta solo dell’ultimo di una serie di episodi che hanno caratterizzato un’estate complessa dal punto di vista dell’ordine pubblico. Proprio per questo, nelle scorse settimane, i controlli notturni sono stati potenziati.

FOTO: Giornale del Cilento