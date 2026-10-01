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Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva, il critico d’arte è in gravi condizioni

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva, il critico d'arte è in gravi condizioni
Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva, il critico d'arte è in gravi condizioni
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Vittorio Sgarbi è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Lo conferma lo stesso nosocomio. L’ex deputato sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva.

Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva, il critico d’arte è in gravi condizioni

L’ultimo importante ricovero risale alla primavera del 2025, quando il critico d’arte ed ex sottosegretario ha affrontato una profonda sindrome depressiva che lo ha portato a periodi di isolamento, a una marcata perdita di peso e al rifiuto di alimentarsi.

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Lo scorso febbraio Sgarbi è riapparso in pubblico alla Certosa di Ferrara, visibilmente debilitato fisicamente, con passo incerto e volto piuttosto provato. Negli ultimi mesi il critico è stato al centro di una battaglia giudiziaria avviata dalla figlia Evelina, che ha presentato un’istanza al tribunale civile di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che Sgarbi non sia più in grado di gestire autonomamente la propria persona e i propri interessi.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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