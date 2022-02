Casertano in lutto per Zakia, la “leonessa dal cuore buono” portata via dal brutto male

Grave lutto sconvolge Orta di Atella. Zakia El Ouarrak, 43enne originaria del Marocco ma da anni residente nel comune casertano, si è spenta a causa di un brutto male. La sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità che in queste ore la ricorda con enorme affetto sui social. Come riportato da Edizione Caserta, era una donna molto impegnata nel sociale e nelle battaglie per l’integrazione. A contraddistinguerla la sua dolcezza e i modi garbati. Il rito funebre è stato celebrato alle 10 preso la sala del commiato della casa funeraria Ziello ad Orta di Atella.

Il cordoglio social per Zakia El Ouarrak

“Un giorno sei entrata nelle nostre vite, un uragano, la leonessa dal cuore buono. La tua forza sarà per sempre insegnamento di vita. Ti ricorderemo così…rip” uno dei tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social, e ancora: “Sei stata una grande Guerriera. Ciao dolce Zakia El Ouarrak vivrai per sempre nei nostri cuori”.