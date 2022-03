Zelensky, da attore comico a Ballando con le stelle: il presidente dell’Ucraina ora è leader in guerra

Abituati a leader politici che troppo spesso si dimostrano comici, assistiamo per la prima volta ad un comico dimostratosi leader politico. E’, infatti, innegabile che il carisma di Volodymyr Zelensky abbia, almeno per il momento, ribaltato le sorti dell’Ucraina.

Il passato da attore comico di Zelensky

E’ ormai noto a tutti che l’attuale presidente ucraino abbia un passato atipico. Zelensky, infatti, ha alle spalle una notevole carriera da attore comico. Carriera passata, tra le altre cose, per una vittoria alla prima edizione – nel 2006 – della versione ucraina dello show Ballando con le stelle, il cui video è diventato virale.

La serie tv che ha reso famoso il leader ucraino

Tuttavia, la sua fama è dovuta principalmente ad una serie tv satirica, dal titolo “Servitore del popolo“. Nello sceneggiato Zelensky interpretava un insegnante di liceo che, in seguito ad un video di protesta alla corruzione del governo, viene inaspettatamente eletto presidente. Una vicenda che, in un certo senso, trova riscontro nella realtà. Tant’è che il partito con il quale fu eletto nel 2019 portava lo stesso nome della serie tv.

I video di Zelensky al fronte

E’ probabilmente proprio il contrasto tra quelle immagini e i filmati che di lui, adesso, arrivano quotidianamente a lasciare stupiti. Vediamo Zelensky in tenuta militare, aggirarsi tra le macerie della sua città bombardata. Lo vediamo seduto con soldati semplici a rifocillarsi in una tenda. Lo vediamo in conferenza con i leader europei, determinato ad ottenere tutto l’aiuto possibile. Sempre a dare manforte alla sua gente, a smuovere gli animi del mondo intero con i suoi discorsi. Un forte contrasto, inoltre, emerge se si mettono a confronto le immagini di Zelensky con quelle di Putin. Il primo descritto come uomo del popolo, eretto a eroe della nazione; il secondo ripreso sempre nelle sue stanze del Cremlino, fisicamente distante da tutti.

Zelensky e le sue abilità di comunicatore

La verità è che in pochissimi avrebbero scommesso sulle capacità politiche di Zelensky prima della guerra. Al punto che il Washington Post aveva descritto come carente la preparazione della controffensiva, esprimendo apertamente dubbi sull’abilità del leader di gestire una crisi di tale portata. Ma nelle ultime ore tra gli analisti è emersa una lettura diametralmente opposta, per la quale l’abilità di comunicatore di Zelensky ha avuto un ruolo concreto nel mantenere viva la resistenza dell’intera popolazione ucraina. Resta da vedere fino a che punto la retorica di Zelensky sarà d’aiuto alle sorti della sua nazione.