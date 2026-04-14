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Gli ultimi attimi di vita di Fabio Ascione, incrocia il suo killer in un bar prima di essere ucciso

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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Gli ultimi attimi di vita di Fabio Ascione, incrocia il suo killer in un bar prima di essere ucciso
Gli ultimi attimi di vita di Fabio Ascione, incrocia il suo killer in un bar prima di essere ucciso
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Un incontro fortuito, causale, ma che da lì a poco sarebbe diventato fatale per la tragica morte di Fabio Ascione. La vittima dell’omicidio avvenuto nella notte del 7 aprile scorso, pochi minuti prima di essere ucciso, ha incrociato il suo futuro killer Francesco Pio Autiero in un bar. Fabio, che aveva detto alla mamma di tornare presto a casa dopo aver comprato un cornetto, si reca in un bar tabaccheria dove c’è anche Francesco Pio, reduce della stesa effettuata poco prima. I due si incrociano, poi Autiero esce dal bar e poco dopo anche Fabio. Il 20enne prima di tornare a casa decide di fermarsi a parlare di nuovo con gli amici e lì incontra di nuovo Autiero. L’incontro è stato ripreso dalle telecamere dell’attività commerciale.

LA DINAMICA DEL DELITTO

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Due giovani, uno maggiorenne, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, e l’ altro minorenne, sono stati sottoposti a fermo per l’ omicidio di Fabio Ascione, il ventenne che all’ alba dello scorso 7 aprile è stato ucciso da un colpo di pistola che lo ha raggiunto al petto. Il primo, Francesco Pio Autiero, 23 anni, si è consegnato, accompagnato dall’ avvocato Leopoldo Perone, ai carabinieri di Napoli-Poggioreale mentre il secondo è stato preso dai militari. Il decreto di fermo notificato dai carabinieri è stato emesso dalla Dda di Napoli per i reati – aggravati dalle finalità mariose – di omicidio volontario, porto e detenzione di arma da fuoco.

Secondo quanto emerso dalle indagini, durante le quali i carabinieri hanno subito fare i conti con un clima di omertà, Fabio Ascione, non legato a contesti malavitosi, sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola al petto esploso verosimilmente in maniera accidentale e a distanza ravvicinata (40-50 centimetri) da Francesco Pio Autiero che impugnava l’ arma. Sia il maggiorenne, sia il minorenne, entrambi in sella a uno scooter Beverly (il primo passeggero, il secondo alla guida) poco prima che Ascione venisse ucciso per errore nei pressi di casa, avevano preso parte a una sparatoria nei pressi di un bar che ha visto coinvolto anche un gruppo di giovani ritenuti legati al clan Veneruso-Rea di Volla (Napoli) a bordo di un suv Volkswagen Tiguan.

La scena è stata anche ripresa da un sistema di videosorveglianza. Il provvedimento di fermo nei confronti di Autiero è stato emesso dalla Procura (pm Sergio Raimondi, procuratore aggiunto Sergio Amato) ritenendo peraltro sussistente il pericolo di fuga.

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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