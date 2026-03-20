PUBBLICITÀ
HomeCronacaA processo per racket a Caivano sul Superbonus, assolto Nanduccio
CronacaCronaca locale

A processo per racket a Caivano sul Superbonus, assolto Nanduccio

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
A processo per racket a Caivano sul Superbonus 110%, assolto Nanduccio
A processo per racket a Caivano sul Superbonus 110%, assolto Nanduccio
PUBBLICITÀ

Sorvillo Ferdinando “Nanduccio” è stato tratto in arresto nel gennaio 2025 dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del tribunale partenopeo su richiesta della Dda di Napoli nei confronti di altri soggetti poichè gravemente indiziate di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, tentata estorsione, detenzione di armi, favoreggiamento aggravati dalla metodologia mafiosa e dalla finalità di agevolare il Clan Angelino attivo su Caivano e zone limitrofe.
Avrebbero richiesto il pizzo a imprenditori e commercianti per la prosecuzione della loro attività. In particolare le estorsioni venivano richieste anche agli imprenditori che stavano eseguendo dei lavori grazie al Superbonus. All’interno dell’associazione Michele e Aniello Leodato rispondevano alle direttive del capoclan Antonio Angelino, per l’imposizione delle estorsioni. Sorvillo avrebbe messo a disposizione del clan la propria autorimessa e si faceva da ‘intermediario’ tra il clan e le vittime. Michele Gaglione avrebbe aiutato gli altri sodali ad eludere le indagini.
Era stato ritenuto colpevole nel giudizio di primo grado(gip dott.ssa logozzo) per il reato p.e p.. dagli art 110, 56, 629 cp in relazione all art 628 cpv 416 bis c.1 cp e condannato alla pena di anni 3 mesi 1 e giorni 10 di reclusione
La Corte di Appello di Napoli IV sezione – pres dott Vargas ha emesso nei suoi confronti sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati