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Abusata per mesi dallo zio. Vittima delle luride attenzioni dell’uomo una ragazzina da poco quattordicenne, costretta al silenzio dall’insospettabile con pressanti minacce, che l’abusava nella sua abitazione quando rimaneva da solo.

Abusata dallo zio “orco” nel Napoletano: “Mi faceva andare a casa quando era solo”

A riportare la vicenda, Il Mattino. L’incubo o meglio il calvario di questa ragazzina è finito ieri mattina, quando l’uomo, 41 anni sposato e padre di figli, è stato arrestato e rinchiuso in cella, perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per violenza sessuale aggravata perché commessa su minore, disposta dal gip del tribunale di Napoli Nord, su richiesta dalla Procura di Napoli Nord, diretta da Domenico Airoma.

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La vicenda, in uno dei paesi a nord di Napoli, è venuta fuori quando la vittima, stanca, spaventata e schiacciata da tanti sensi di colpa indotti dallo zio orco, ha raccontato tutto alla mamma, che da settimane cercava di capire quale disagio stava affrontando la figlia. «È stato zio, che mi faceva andare a casa sua, quando rimaneva da solo», sarebbero state le parole dette dalla 14enne alla madre.

La donna si è precipitata a sporgere denuncia, che ha immediatamente fatto scattare una serie di verifiche, disposte dalla procura, sul narrato della vittima che ne hanno confermato la veridicità. Ora l’uomo è in attesa dell’udienza di convalida, mentre la vittima dovrà affrontare il difficile e complicato percorso per sanare le ferite e le cicatrici psicologiche, oltre che fisiche, per affrontare il futuro da adolescente prima e donna poi.