Accoltellato all’addome mentre passeggiava col cane a Chiaia, fermato un minorenne

Di Nicola Avolio
I carabinieri della stazione di Chiaia hanno eseguito un decreto di fermo d’indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nei confronti di un 16enne napoletano, resosi responsabile nella tarda mattinata di ieri di un tentativo di omicidio nei confronti di un diciannovenne.

Il minore avrebbe colpito la vittima con due coltellate, una al braccio ed una all’addome: quest’ultima cagionava al diciannovenne una lesione epatica ne ha comportato il ricovero immediato in terapia intensiva dov’è tutt’ora ricoverata, a seguito di un intervento chirurgico.

Prontamente intervenuti i Carabinieri di Chiaia avviavano le attività investigative per individuare l’autore del fatto. Grazie alla deposizione della parte offesa – che dichiarava di conoscere il suo aggressore – dei testi che avevano assistito ai fatti, nonché attraverso la visione dei filmati estratti dalle telecamere presenti sul luogo teatro degli eventi, la P.G. operante addiveniva in maniera tempestiva alla identificazione del possibile autore del tentato omicidio.

Stretto dalle evidenze emerse dalle indagini avviate dai Carabinieri, il sedicenne si presentava nella serata di ieri, presso la Stazione CC di Largo Ferrandina accompagnato dai genitori e dal suo difensore, rilasciando delle dichiarazioni che hanno tra l’altro consentito il recupero dell’arma usata per il delitto, un coltello con lama lunga 17 cm.

Restano comunque poco chiari i contorni della vicenda: si sarebbe trattata di una discussione generata per futili motivi, ma le indagini vanno avanti.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

