Accoltellato in strada a Chiaia mentre passeggiava col cane, 19enne colpito al fegato

Di Nicola Avolio
E’ stato colpito al fegato il giovane di 19 anni che, di ritorno dalla passeggiata col proprio cane e lungo via Giacomo Piscicelli nel quartiere Chiaia, è stato accerchiato da un gruppo di coetanei e raggiunto da una coltellata all’addome per mano di uno di essi.

Il ragazzo è stato operato d’urgenza presso l’ospedale San Paolo di Fuorigrotta e si trova attualmente in osservazione. Al momento non è in pericolo di vita. Si attenderà che si riprenda per sapere meglio i fatti.

Le indagini dei carabinieri della compagnia Napoli Centro centro proseguono.

