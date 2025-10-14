Accusa un malore in metro a Napoli, salvato da un passeggero: “Aiutatemi a trovarlo”

PUBBLICITÀ

Attimi di paura in metropolitana a Napoli sabato scorso, quando un uomo, Emanuel Orsi, ha accusato un malore mentre si trovava a bordo del treno all’altezza della stazione di piazza Medaglie d’Oro. I passeggeri presenti si sono subito mobilitati per soccorrerlo, cercando di sostenerlo e rassicurarlo in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

La famiglia di Emanuel, riporta NapoliToday, ha voluto lanciare un appello per ringraziare tutti coloro che si sono prodigati in quei momenti di grande difficoltà. “Emanuel si è sentito male all’improvviso. Si temeva un infarto ma per fortuna si è trattato forse di una crisi epilettica. Ha avuto tanta solidarietà da parte dei passeggeri e vuole ringraziarli infinitamente. In particolare avrebbe piacere a ringraziare di persona un signore calvo con barba lunga perché se non fosse stato per lui ora non sarebbe qui”.

