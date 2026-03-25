Fuga dal macello in Cina, sette cani percorrono 17 chilometri per tornare a casa dai padroni

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Non hanno l’aspetto elegante dei Dalmata, ma la loro storia ricorda da vicino quella di una fuga coraggiosa degna di un film. Sette cani, nel nord-est della Cina, sono riusciti a sfuggire a un destino crudele, scappando da un camion che li stava trasportando verso il mercato della carne. Un’impresa tutt’altro che semplice: dopo la fuga, gli animali hanno percorso circa 17 chilometri tra strade trafficate e campagne, restando sempre uniti. Per due giorni hanno avanzato senza separarsi, guidati da un unico obiettivo: tornare a casa.

Provenivano da un villaggio della provincia di Jilin e, con ogni probabilità, erano stati sottratti alle loro famiglie per essere venduti. Non è chiaro come siano riusciti a liberarsi, ma da quel momento è iniziato un viaggio sorprendente per resistenza e organizzazione. A colpire non è solo la distanza percorsa, ma il comportamento del gruppo. Un Pastore tedesco ferito è stato costantemente protetto dagli altri, mentre un Corgi sembrava guidare il branco, fermandosi di tanto in tanto come per verificare che tutti fossero presenti. Una dinamica che suggerisce un forte legame tra gli animali, quasi una forma di coordinazione consapevole.

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Il 16 marzo un passante ha filmato la scena: i sette cani avanzavano compatti, ignorando richiami e tentativi di aiuto. Il video, condiviso sui social cinesi, è diventato virale in poche ore, attirando l’attenzione di volontari e soccorritori. Le operazioni di monitoraggio sono proseguite anche con l’uso di un drone, fino al lieto fine: il 19 marzo, dopo tre giorni, i cani sono riusciti a rientrare nel loro villaggio e a ricongiungersi con i proprietari.

La loro storia ha emozionato migliaia di persone, diventando simbolo di lealtà e determinazione. Ma allo stesso tempo riaccende i riflettori su una realtà ancora presente in alcune aree della Cina: il traffico illegale di animali domestici destinati al consumo alimentare. Una fuga straordinaria, quindi, che non racconta solo un ritorno a casa, ma anche una lotta per la sopravvivenza.