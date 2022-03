Cadavere carbonizzato Acerra, l’auto intestata ad un uomo irreperibile: indagini in corso

Potrebbe essere di Domenico Vellega il cadavere trovato carbonizzato nell’auto incendiata ad Acerra. L’uomo, 48 anni, è residente a Marigliano ed è già noto alle forze dell’ordine. Ad ora Vellega risulta irreperibile. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Castello di Cisterna. Non si esclude nessuna ipotesi.

Le indagini

Verso mezzanotte ad Acerra i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in località ponte dei cani per una segnalazione di una Fiat 600 in fiamme. Rinvenuto all’interno del veicolo incendiato un cadavere carbonizzato. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Si sta tentato di risalire all’identificazione del cadavere per il quale si attendono i risultati dell’autopsia volti a chiarire l’evento.