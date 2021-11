Napoli e Acerra piangono Luca, morto a soli 29 anni: “Eri speciale”

Napoli e Acerra piangono Luca Castellano, morto a soli 29 anni. Il giovane, di cui restano ancora ignare le cause del decesso, era molto conosciuto in tutta la comunità. Luca era un tautatore di grande talento, come testimoniano i tantissimi feedback ricevuti nel corso del tempo, ma anche le foto dei suoi lavori pubblicate sui social. Originario di Napoli, viveva ad Acerra.

I funerali di Luca Castellano

Si son tenuti questa mattina alle 12 presso il Duomo di Acerra i funerali di Luca Castellano. Tantissime le persone presenti per dare l’ultimo saluto al 29enne. Numerosi anche i messaggi di cordoglio social, dove amici e familiari sono ancora increduli.

“Non doveva andare cosi ad oggi dico che non esiste nulla non e un addio ma un arrivederci, Luca eri speciale”, scrive un’amica.

“Luca tu sei forte corri su. Sfida dio, prendi papà e tornate a casa… Luca ti prego almeno tu…. Tu ci riesci ferma sta sofferenza atroce…. Non può essere,,, vi stiamo aspettando…. Forza forza dio non a bisogno di voi noi si”, è un altro post pubblicato sui social.