Acerra, no alla quarta linea del termovalorizzatore e costituita l’Unità d’Intelligenza Ambientale

PUBBLICITÀ

Il comitato Unitario No 4a linea dell’inceneritore di Acerra, si legge nel comunicato diramato, in questi ultimi tempi ha continuato, spesso anche nel silenzio, a fare passi in avanti.

Quest’oggi infatti sono stati ascoltati in commissione congiunta ambiente e salute della Regione Campania, alla presenza dei relativi presidenti, del vicepresidente ed assessore all’ambiente, oltre a diversi consiglieri regionali.

Gli esponenti del Comitato, supportati dal dott. Marfella e Montano (massimi esperti nel settore ambientale e sanitario) hanno egregiamente ribadito le ragioni fondate della comunità acerrana, ottenendo pertanto due risultati fondamentali:

1) A breve sarà approvato un atto amministrativo in cui sarà definitivamente stralciata ogni ipotesi di realizzazione della quarta linea;

2) La definitiva costituzione dell’Unità d’Intelligenza Ambientale ( UIA) che avrà come obiettivo quello di indagare il nesso salute/ambiente, con particolare riferimento al territorio acerrano e della quale faranno parte scienziati di caratura nazionale al di sopra delle parti.

Il confronto continuerà, fanno sapere gli esponenti del comitato, anche per la definizione stessa dei componenti dell’Unità sopra citata.