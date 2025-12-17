Addio a Gennaro Testa, lutto nel Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop

PUBBLICITÀ

Dolore nel Consorzio della Mozzarella di bufala Campania Dop per la morte del vicepresidente Gennaro Testa. I funerali si sono tenuti al Vomero.

“Non avremmo mai immaginato di vivere questo dolore così atroce. Il nostro Consorzio, la comunità della nostra filiera è in lutto profondo: è venuto a mancare il vicedirettore del Consorzio, Gennaro Testa, uomo dalle straordinarie qualità morali, professionista eccezionale che ha dedicato tutta la sua vita lavorativa alla crescita del Consorzio. Tutti hanno conosciuto Gennaro, hanno scambiato sorrisi, consigli, esperienze lavorative. Ognuno di voi, ne siamo certi, custodirà un ricordo personale. Domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 11, l’ultimo saluto nella Chiesa dell’Immacolata, piazza Immacolata, rione Vomero, Napoli. Ciao Gennaro, grazie per il tuo esempio”.

