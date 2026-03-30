Addio maledizione maltempo, a Pasquetta Napoli sarà baciata dal sole: le previsioni

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Un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa porterà un deciso peggioramento del tempo sulla Campania già dalla serata di lunedì, con le prime piogge e temporali in ingresso dalle aree settentrionali della regione. Martedì la situazione sarà ancora più dinamica: si formerà un profondo vortice depressionario sul Sud Italia, responsabile di condizioni diffuse di instabilità. Su tutta la Campania si alterneranno rovesci e temporali, accompagnati da un sensibile calo delle temperature.

La neve farà la sua comparsa lungo l’Appennino a partire dai 1000 metri di quota, mentre nei capoluoghi si registreranno valori piuttosto bassi per il periodo: circa 13°C a Napoli, 9°C a Benevento, 12°C a Caserta, 7°C ad Avellino e 14°C a Salerno. L’atmosfera resterà instabile anche tra mercoledì e giovedì, soprattutto nelle zone interne, sebbene con un progressivo innalzamento della quota neve oltre i 1200 metri. Un miglioramento più evidente è atteso da venerdì, quando le precipitazioni tenderanno a ridursi. Nel frattempo, i venti orientali si intensificheranno, con raffiche anche sostenute lungo le aree appenniniche.

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In vista della Settimana Santa, il quadro meteorologico è destinato a cambiare: il vortice depressionario si sposterà verso i Balcani, lasciando spazio a un campo di alta pressione in arrivo da ovest. Questo favorirà un graduale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate proprio durante il lungo weekend pasquale, con temperature in aumento e un clima via via più mite.

Il meteo a Napoli

Per quanto riguarda Napoli, da venerdì santo in poi si prevede un deciso miglioramento, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e valori termici in progressivo rialzo.