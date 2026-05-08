Sole e piogge a Napoli nel weekend, le previsioni meteo a Napoli

PUBBLICITÀ

Sole quasi ovunque, sabato, con qualche isolata pioggia nel pomeriggio in Sardegna; nubi e acquazzoni improvvisi domenica al Centro-Nord e in parte del Sud. Sarà un weekend, quello che si apre a domani, diviso in due a livello meteorologico.

Il meteorologo di IlMeteo.it

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it: “Oggi ci prepariamo a vivere quello che potremmo definire un ‘miglioramento con acquazzoni primaverili’. Sembra un paradosso, ma è l’esatta sintesi di ciò che accadrà sulla nostra Penisola: ampie schiarite si alterneranno a rovesci improvvisi e di breve durata“.

PUBBLICITÀ

Già nelle prossime ore, infatti, spiega l’esperto, “osserveremo le prime piogge muoversi dalla Sardegna verso est con coinvolgimento parziale delle regioni centrali e, successivamente, di quelle del Sud peninsulare. In questo vivace contesto tra sole e piovaschi, le regioni che sperimenteranno la maggiore ‘variabilità maggiolina’ saranno Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Sul resto d’Italia, invece, prevarrà un tempo asciutto e ampiamente soleggiato“.

“Andrà meglio – rileva Tedici – in Sicilia e Calabria, dove le temperature massime toccheranno punte di 26-28 gradi”. Il vero rialzo termico per l’estremo meridione si concretizzerà all’inizio della prossima settimana, con 30-32 gradi, specialmente in Sicilia e Calabria. Nel frattempo, il Centro-Nord continuerà a vivere giornate variabili, con isolati temporali relegati perlopiù a ridosso dei rilievi montuosi.

Il weekend pazzo

Venerdì 8. Al Nord: nubi sparse, clima mite. Al Centro: a tratti instabile. Al Sud: piogge sparse sulle peninsulari.

Sabato 9. Al Nord: soleggiato e caldo, nubi in aumento al Nordovest. Al Centro: sole prevalente, più caldo. Al Sud: entro sera peggiora in Sardegna.

Domenica 10. Al Nord: temporali sparsi. Al Centro: peggiora con temporali. Al Sud: instabile Tendenza: nuova settimana con instabilità sparsa e temperature sotto media al Nord, caldo al Sud fino a 34°C