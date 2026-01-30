Addio pioggia, weekend di bel tempo a Napoli ma attenzione al vento: le previsioni

Il fine settimana di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio sarà caratterizzato da condizioni meteo generalmente stabili e cieli in prevalenza sereni su tutta la Campania. Le temperature sono previste in lieve diminuzione in tutte e cinque le province della regione, con valori massimi che si attesteranno intorno ai 15 gradi sia a Napoli che a Caserta.

I venti soffieranno soprattutto nelle aree interne, con raffiche che potranno raggiungere i 9 nodi in Irpinia e i 10 nodi nel Beneventano.

PUBBLICITÀ

Le previsioni meteo a Napoli

A Napoli il weekend si presenterà con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, accompagnati da innocue velature nel corso della giornata. Le temperature percepite oscilleranno tra una minima di 9 gradi e una massima di 15 gradi. Il mare si presenterà mosso, con venti che potranno raggiungere i 9 nodi.

Il meteo a Caserta

Situazione analoga anche a Caserta, dove sia sabato che domenica saranno caratterizzati da tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Le temperature percepite varieranno tra i 6 e i 15 gradi, con venti moderati fino a 9 nodi.