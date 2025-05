Afragola, paura al rione Salicelle: ambulanza colpita con un mattarello

Momenti di grande tensione ieri sera, intorno alle ore 22:45, nel rione Salicelle ad Afragola. Un equipaggio dell’ambulanza Mike di Afragola è intervenuto per soccorrere un paziente con disturbi psichiatrici, ma la situazione è rapidamente degenerata. All’arrivo sul posto, i sanitari si sono trovati davanti un uomo di 48 anni in evidente stato di agitazione psicomotoria. Il personale, riconoscendo il potenziale pericolo, è stato costretto a mettersi in sicurezza dopo essere stato oggetto di minacce verbali da parte del paziente. A denunciare l’episodio è l’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

Immediatamente, è stata allertata la centrale operativa per richiedere l’intervento urgente delle Forze dell’Ordine. Tuttavia, prima dell’arrivo delle pattuglie, l’uomo ha afferrato quello che dalle foto (pubblicate da NTI) sembra un matterello e ha iniziato a colpire violentemente l’ambulanza, provocando danni gravi al mezzo di soccorso. Fortunatamente nessun componente dell’equipaggio è rimasto ferito.

La denuncia dell’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate:

“È successo ad Afragola ore 22 45 circa, nel rione Salicelle. L’ambulanza tipo Mike di Afragola interviene per un paziente psichiatrico, all’arrivo sul posto, il personale trova un uomo di 48 anni in evidente stato di agitazione psicomotoria. L’equipaggio minacciato verbalmente, si mette in sicurezza e contatta la centrale operativa, richiedendo l’invio delle Forze dell’ordine. Improvvisamente l’uomo afferra una spranga e colpisce più volte e violentemente il mezzo di soccorso arrecando ingenti danni”.

