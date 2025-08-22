PUBBLICITÀ
Aggredisce commerciante e lo rapina nel suo negozio, arrestato minorenne ad Afragola

Di Nicola Avolio
Nella serata di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne di Caivano, con precedenti di polizia, per rapina impropria.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Giuseppe Galliano ad Afragola per la segnalazione di un’aggressione.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati dal proprietario dell’attività commerciale, il quale ha indicato il 17enne come autore del fatto. L’uomo ha raccontato che il giovane, poco prima, dopo essere entrato nel negozio, oltre ad aver richiesto della merce, ne aveva occultata altra all’interno del proprio marsupio.

Al momento del pagamento, il titolare lo aveva invitato a pagare anche la merce nascosta, ma il ragazzo lo aveva dapprima aggredito verbalmente e, al fine di garantirsi la fuga, lo aveva poi colpito con un tirapugni, tentando di allontanarsi.

Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno raggiunto e bloccato il giovane, traendolo in arresto.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

