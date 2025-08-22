PUBBLICITÀ

Nella serata di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne di Caivano, con precedenti di polizia, per rapina impropria.

Aggredisce commerciante e lo rapina nel suo negozio, arrestato minorenne ad Afragola

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Giuseppe Galliano ad Afragola per la segnalazione di un’aggressione.

PUBBLICITÀ

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati dal proprietario dell’attività commerciale, il quale ha indicato il 17enne come autore del fatto. L’uomo ha raccontato che il giovane, poco prima, dopo essere entrato nel negozio, oltre ad aver richiesto della merce, ne aveva occultata altra all’interno del proprio marsupio.

Al momento del pagamento, il titolare lo aveva invitato a pagare anche la merce nascosta, ma il ragazzo lo aveva dapprima aggredito verbalmente e, al fine di garantirsi la fuga, lo aveva poi colpito con un tirapugni, tentando di allontanarsi.

Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno raggiunto e bloccato il giovane, traendolo in arresto.