Agguato al figlio del boss Lo Russo, in tre subito a processo

PUBBLICITÀ

Agguato al figlio del boss Lo Russo, la Procura non perde tempo e avanza la richiesta di giudizio immediato per Gaetano Caso, Luigi Russo ed Emmanuel Di Marzo, indicati come gli autori del ferimento di Vincenzo Lo Russo, figlio di Domenico.

Lo Russo fu ferito lo scorso 17 aprile in un agguato a Marianella: la richiesta è stata avanzata dai pubblici ministeri della Dda di Napoli, Enrica Parascandolo e Maria Sepe. Spetterà adesso al collegio difensivo, tra cui l’avvocato Domenico Dello Iacono, provare a ridimensionare le accuse nei confronti dei propri assistiti. Il raid sarebbe scattato per un vecchio contrasto nato durante la detenzione.

PUBBLICITÀ

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Vomero eseguirono un fermo disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti dei tre uomini, gravemente indiziati di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco, con l’aggravante del metodo mafioso. In manette finirono Luigi Russo, detto “Gigiotto”, ex colonnello del clan Lo Russo, il giovane Emmanuel Di Marzo e, pochi giorni dopo, Gaetano Caso.

Le indagini, sviluppate attraverso intercettazioni e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire nel dettaglio sia l’agguato sia le fasi che lo hanno preceduto. Gli investigatori hanno individuato come movente un precedente litigio avvenuto in carcere tra detenuti.

Nonostante le iniziali reticenze della vittima, è emerso che Vincenzo Lo Russo fu prima avvicinato con fare amichevole da uno degli aggressori e subito dopo colpito con estrema violenza: percosso con il calcio di una pistola e con un casco, preso a schiaffi e calci e infine raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco.