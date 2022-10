Ainett Stephens torna nelle vesti della gatta nera e sbarca su OnlyFans: “Questo è solo un assaggio…”

Ainett Stephens è sbarcata su OnlyFans, la piattaforma ad alto tasso erotico. La mitica Gatta Nera, vista qualche tempo fa al Grande Fratello Vip, ha mandato in visibilio i suoi follower con un piccante annuncio: “Bienvenidos. Qui potrete vedere foto mie esclusive e segrete”. L’abbonamento di Ainett è di 15 dollari al mese. La venezuelana ha condiviso le prime foto bollenti ma ha promesso di spingersi oltre: “Questo è solo un assaggio di quello che vedrete”.

Il balletto di Ainett Stephens

La showgirl, Ainett Stephens ha stravolto i piani e la programmazione di giornata dei suoi fan con una performance da far sognare il mondo social, ad occhi aperti. L’ex vip dello spettacolo ha riempito d’orgoglio tutti i suoi appassionati, in vista di un Halloween da ricordare nel tempo. La festività anglosassone si è colorata di emozioni in vista dell’ultimo video pubblicato dai social, da Ainett. La showgirl venezuelana ha sorpreso tutti, proponendo un leitmotiv da sballo, con tanto di balletto sensuale, ai limiti della censura.

Non si vedeva da un po’ di tempo, la showgirl navigare in queste acque. Proprio lei che è spesso abituata a mostrare il lato migliore del suo repertorio tra un allenamento e un esercizio di ginnastica

Cos’è OnlyFans e come abbonarsi

OnlyFans è una piattaforma in cui i “creator” pubblicano messaggi, foto, video e più in generale contenuti esclusivi per i fan in cambio del pagamento di un abbonamento. Il settore che funziona di più è quello dei contenuti legati al sesso: video espliciti e foto di nudo scattate ad hoc in base alle richieste degli utenti.