Aka7even a processo per “Loca”: il cantante napoletano accusato di plagio

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Quarantquattro milioni di visualizzazioni su YouTube, tre dischi di platino e un successo esploso dopo l’esibizione ad Amici. Ma Loca, uno dei brani più conosciuti di Aka7even, è finita al centro di una controversia sul diritto d’autore. Il cantante, il cui vero nome è Luca Marzano, dovrà comparire mercoledì 4 novembre davanti al tribunale di Roma per la prima udienza del processo che lo vede imputato per violazione della legge sul diritto d’autore.

Secondo l’accusa, avrebbe presentato come propria una canzone già composta ed eseguita dal musicista Emanuele Bertolucci, che ne rivendica la paternità. Il brano originale si sarebbe intitolato Loka, con la lettera K al posto della C. La vicenda risale al 24 aprile 2021, quando, durante la sesta puntata del serale di Amici, Aka7even si esibì sulle note di Loca davanti al pubblico televisivo. La canzone venne presentata come un suo brano e contribuì al successo del giovane artista, diventando uno dei pezzi più ascoltati della sua carriera.

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Per la Procura, Luca Marzano avrebbe eseguito la canzone senza averne diritto, attribuendosi la creazione dell’opera. A sostenere l’accusa è il pubblico ministero Andrea Beccia. Il cantante, difeso dagli avvocati Raffaele Benincasa e Marco Moscatiello, è chiamato a rispondere della contestazione prevista dall’articolo 171 della legge sul diritto d’autore.

La carriera di Aka7even

Marzano, nato a Vico Equense nel 2000, ha raggiunto la notorietà grazie al talent di Maria De Filippi, dopo aver partecipato anche a X Factor. Nel 2021 ha conquistato il premio come miglior artista italiano agli MTV Europe Music Awards, mentre nel 2022 ha partecipato al Festival di Sanremo con Perfetta così. Nel 2026 è tornato sul palco dell’Ariston insieme a LDA con Poesie clandestine. La vicenda giudiziaria dovrà ora chiarire se Loca sia stata effettivamente realizzata utilizzando un’opera preesistente senza autorizzazione. Si tratta, al momento, di un’accusa che dovrà essere verificata nel corso del processo.