Geolier cuore d’oro, regali ai fan nel videoclip di Winner: “Ha esaudito i nostri desideri”

PUBBLICITÀ

Geolier trasforma i desideri dei suoi fan in realtà. Nel videoclip di “WINNER”, il nuovo brano del rapper napoletano, l’artista sorprende alcune persone con regali tutt’altro che simbolici: automobili, un motorino, una fotocamera e persino un viaggio per cinque persone. Le richieste erano state raccolte attraverso “G Fam”, la community social di Geolier. Nelle scorse settimane i membri erano stati invitati a raccontare quale fosse il loro desiderio e perché fosse importante per loro, per un amico o per un familiare. Alcune di quelle storie sono poi finite nel videoclip e i desideri sono diventati realtà.

Nel video vengono mostrate due automobili regalate ad altrettante donne e un motorino destinato a un ragazzo. Tra le sorprese c’è anche una fotocamera per un altro fan e un viaggio per cinque persone. A rendere ancora più particolare ogni regalo è il biglietto lasciato insieme alla sorpresa, firmato semplicemente “Da Emanuele”, il vero nome di Geolier. Un regalo è stato destinato anche all’Associazione Genitori Oncologia Pediatrica (AGOP) di Napoli, alla quale il rapper ha donato un calcio balilla. Si tratta di un rapporto già avviato: Geolier aveva infatti sostenuto l’associazione anche in passato con iniziative benefiche rivolte ai bambini e ai ragazzi seguiti nel reparto di Ematologia e Oncologia Pediatrica.

PUBBLICITÀ

Il gesto si inserisce nel messaggio di “WINNER”, brano in cui Geolier racconta il successo raggiunto e il percorso che lo ha portato ai vertici della scena musicale. Nel videoclip, però, la vittoria assume un significato diverso: non è soltanto quella personale dell’artista, ma qualcosa da condividere con le persone che lo hanno seguito e sostenuto. E la scelta di firmare i regali con “Emanuele”, anziché con il nome d’arte, sembra sottolineare proprio questo aspetto: dietro Geolier c’è una persona che ha scelto di esaudire alcuni desideri e di regalare un momento speciale a chi lo aveva raccontato attraverso la sua community.