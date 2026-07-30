Al via le vacanze di agosto degli italiani, partiranno 16 milioni di veicoli

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Entra nel vivo l’esodo dell’estate 2026. A partire da questo fine settimana è infatti atteso un progressivo aumento dei flussi di traffico lungo la rete di Autostrade per l’Italia, in particolare a partire dalla mattinata di sabato 1° agosto inizieranno ad intensificarsi gli spostamenti in uscita dai principali centri urbani verso le località di villeggiatura. Il picco degli spostamenti si registrerà nel fine settimana del 7 e il 9 agosto. Complessivamente, nei due weekend più intensi dell’esodo, secondo le stime di Autostrade per l’Italia saranno circa 16 milioni i veicoli in transito lungo i 3.000 km di rete gestiti dal Gruppo.

Il piano straordinario di Autostrade

Le direttrici maggiormente interessate saranno, come di consueto, l’A1 Milano-Napoli e l’A14 Bologna-Taranto. A partire dalla seconda metà di agosto, inizieranno invece a registrarsi i rientri verso i grandi centri urbani, concentrati prevalentemente nelle giornate di sabato e domenica.

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Per accompagnare gli spostamenti estivi, Autostrade per l’Italia ha predisposto un piano straordinario per la gestione della viabilità che prevede, tra le principali misure, la sospensione dei cantieri maggiormente impattanti lungo le principali direttrici autostradali. Il piano punta a garantire la massima disponibilità delle corsie possibile nei periodi caratterizzati dai maggiori volumi di traffico. Le attività riprenderanno progressivamente entro la prima metà di settembre, una volta esauriti anche i flussi legati al controesodo.

La Control Room di Autostrade per l’Italia

A supporto della viabilità sono stati inoltre potenziati i presidi di uomini e mezzi nei punti strategici della rete, pronti a intervenire in caso di necessità e a fornire assistenza agli utenti, e il rafforzamento dei servizi di pronto intervento e dei presidi meccanici e sanitari lungo le tratte gestite da Aspi. Anche per l’esodo estivo 2026, un ruolo centrale nella gestione dei flussi sarà svolto dalla tecnologia e dal monitoraggio in tempo reale della rete.

Il cuore del sistema è la Control Room di Autostrade per l’Italia, il Centro per il monitoraggio del traffico, degli impianti e delle infrastrutture con sede nella Direzione Generale di Roma. La struttura, disegnata e realizzata da Movyon, polo tecnologico del Gruppo, ha raccolto e gestito nell’ultimo anno oltre 3,5 miliardi di dati provenienti dalla rete: dal funzionamento della viabilità, alla gestione delle emergenze, anche in caso di eventi meteorologici significativi, oltre al monitoraggio costante dello stato delle infrastrutture. Informazioni, dati e immagini arrivano in tempo reale, 24 ore su 24, dalle nove Direzioni di Tronco distribuite lungo tutti gli asset autostradali.

Il supporto della Polizia di Stato

All’interno della Control Room opera il Centro Operativo Viabilità, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nel quale confluiscono le informazioni relative agli eventi in corso e a quelli previsti sull’intera rete. In un anno il Centro ha registrato e gestito circa 400 mila eventi legati alla viabilità, assicurando la diffusione delle informazioni attraverso i diversi canali di infomobilità.

A supporto del monitoraggio della rete sono attive quasi 5.000 telecamere, di cui circa 3.000 installate nelle gallerie, oltre 900 sensori per la rilevazione dei flussi di traffico e 400 centraline meteorologiche. Un sistema tecnologico diffuso che consente di seguire costantemente l’evoluzione della viabilità e supportare la gestione tempestiva di eventuali criticità.

Oltre alla tecnologia, a favorire gli spostamenti per le vacanze, tornano le iniziative dedicate all’assistenza ai viaggiatori e alla promozione della sicurezza stradale. Autostrade per l’Italia, in collaborazione con la Polizia di Stato e altri enti e associazioni, attiverà presidi medici e veterinari in quattro Aree di Servizio situate lungo le principali direttrici dell’esodo e del contro esodo, come Teano Ovest e Casilina Est, in A1 e La Pioppa Ovest e Sillaro Est in A14. Sarà inoltre possibile informarsi sulle condizioni del traffico, oltre che verificare le regole inderogabili per un viaggio in sicurezza. Per tutta l’estate sarà inoltre potenziato il sistema di infoviabilità di Autostrade per l’Italia, attraverso aggiornamenti costanti sull’App e sul sito autostrade.it, oltre al numero unico 803.111.