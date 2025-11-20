Allerta meteo arancione a Napoli, venerdì scuole chiuse a Villaricca

PUBBLICITÀ

l Sindaco di Villaricca ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, oltre che del cimitero e dei parchi pubblici, per la giornata di venerdì 21 novembre 2025.

La decisione arriva a seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, valida dalle 22 di giovedì 20 novembre fino alle 22 di venerdì 21. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, rovesci e temporali di forte intensità, con possibili raffiche di vento e rischio di dissesto idrogeologico. Tra i fenomeni attesi anche frane superficiali, colate di fango, allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua minori e possibili cadute massi.

Al momento non sono stati presi provvedimenti analoghi in altri Comuni dell’hinterland.