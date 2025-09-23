Maltempo a Ischia, auto dei carabinieri trascinate dall’acqua

PUBBLICITÀ

A seguito delle forti piogge si è creato un grosso corso d’acqua in località Monterone del Comune di Forio che ha interessato anche le due auto militari (una Fiat Tipo e una Fiat Panda) della Stazione di Forio parcheggiate su negli appositi stalli di sosta, venendo trascinate dal corso d’acqua a pochi metri di distanza. Al momento non è possibile recuperarle e si attende che il corso d’acqua diminuisca. I carabinieri sono al momento in allerta per intervenire in situazioni di emergenza

L’avviso del Comune di Forio d’Ischia

Stamattina un violento temporale si è abbattuto sull’isola di Ischia e nel Comune di Forio si stanno registrando disagi con le strade allagate e bloccate dall’acqua. “Si informa la popolazione che, nonostante l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile fosse di livello giallo, in queste ore si stanno registrando forti criticità con allagamenti in diverse zone del territorio comunale. Si raccomanda vivamente di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari, evitando spostamenti a piedi o in auto nelle aree maggiormente interessate. Prestare la massima attenzione e seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali del Comune e della Protezione Civile. La sicurezza di tutti viene prima di tutto: la collaborazione della cittadinanza è fondamentale“, ha scritto il Comune di Forio.

Allerta meteo, strade allagate a Ischia

Allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire valido fino alle 23.59 del 23 settembre. Sono previste precipitazioni intense su tutto il territorio, ad esclusione delle zone 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento).

Il quadro meteo è caratterizzato da incertezza previsionale: i temporali potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Rischio idrogeologico

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.