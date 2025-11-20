PUBBLICITÀ
Ancora temporali a Napoli e in provincia, scatta l’allerta meteo

Di Redazione Internapoli
Piogge e temporali di nuovo in arrivo su Napoli e Campania, la Protezione Civile emana l'allerta meteo
La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali: la perturbazione interesserà la Campania a partire dalle 15 di oggi, 20 novembre alle 15 di domani 21 novembre.
L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni locali o anche in porzioni ampie di territorio, che potrebbero avere carattere di rovescio o temporale.
La criticità idrogeologica da temporali riguarda tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpina, Sannio e Tanagro.

Precipitazioni intense

In alcune aree le precipitazioni potrebbero essere anche molto intense. Si prevede un rischio idrogeologico localizzato. Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi.
Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate  di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.
