Ancora allerta meteo a Napoli, forte rischio temporali e allagamenti

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato ed esteso l’avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali, alla luce dell’evoluzione della perturbazione in atto e delle nuove valutazioni del Centro Funzionale.

Fino alle 20 (mercoledì 7 gennaio) i fenomeni temporaleschi subiranno una nuova intensificazione e interesseranno l’intero territorio regionale. Sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, anche localmente intense, con conseguente criticità idrogeologica e idraulica.

Tra i principali effetti al suolo si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua con rischio di inondazioni, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, ruscellamenti, caduta massi e fenomeni franosi, anche a causa della saturazione dei terreni.

La Protezione Civile invita i Comuni delle aree interessate ad attivare o mantenere operativi i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e mitigare i rischi, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Raccomandata inoltre la verifica del verde pubblico e la costante attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

Fino alle ore 20 di oggi resta in vigore l’allerta Gialla sulle seguenti aree: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area vesuviana), Zona 2 (Alto Volturno e Matese), Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), Zona 5 (Tusciano e Alto Sele), Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento), Zona 8 (Basso Cilento).

Dalle 20 di oggi, 6 gennaio, alle 20 di domani, 7 gennaio, l’allerta Gialla sarà estesa a tutte le zone della Campania.