Ancora sangue sull'asfalto, Francesco muore dopo la maxi carambola a Capodimonte

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ancora sangue sull'asfalto, Francesco muore dopo la maxi carambola a Capodimonte
Ancora sangue sull'asfalto, Francesco muore dopo la maxi carambola a Capodimonte
Ancora momenti di paura a Capodimonte. Dopo l’omicidio avvenuto ieri in cui ha perso la vita il 33enne Umberto Russo già noto alle forze dell’ordine, si è verificato un grave incidente stradale in cui sarebbero stati coinvolti almeno tre mezzi di trasporto, due auto e uno scooter.

Nell’impatto è morto Francesco Ciccarelli, 61 anni. Era stato portato in condizioni molto gravi in ospedale dov’è l’uomo è deceduto.

Intervenuti sul luogo dello scontro mezzi della polizia municipale e ambulanze del 118.

