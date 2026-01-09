Ancora temporali e vento forte su Napoli e provincia, diramata l’allerta meteo

L’allerta meteo Gialla per temporali riguarda la fascia costiera della Campania e, in particolare, le zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). Si prevedono su questi settori precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o intenso temporale. Sono possibili fenomeni come allagamenti, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, scorrimento delle acque nelle sedi stradali anche connessi al funzionamento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, caduta massi e frane.