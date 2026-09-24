Anna Grimaldi morta dopo essere stata investita, sabato i funerali a Capodichino

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Si terranno sabato 26 settembre alle ore 15 i funerali di Anna Grimaldi, la 17enne di Secondigliano morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali nella zona di Capodichino. La giovane era stata ricoverata all’ospedale Cardarelli in condizioni gravissime dopo l’incidente avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 settembre. Dopo giorni di ricovero, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. La famiglia ha scelto inoltre di autorizzare la donazione degli organi, permettendo così ad altre persone di ricevere una possibilità di vita.

Anna frequentava il quinto anno dell’istituto superiore Vittorio Veneto. La sua scomparsa ha lasciato un profondo dolore a Secondigliano e nella comunità scolastica. L’ultimo saluto si terrà sabato alle 15 presso la chiesa dell’Immacolata a Capodichino.

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