Choc a Capaccio: 38 cani tra rifiuti ed escrementi, al buio e senz’acqua

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Trentotto cani chiusi in un fabbricato diroccato, tra rifiuti ed escrementi, al buio e senza acqua né idonei ricoveri.

È quanto hanno accertato i carabinieri del Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio-Paestum, nel corso di un controllo congiunto con il Servizio veterinario del Dipartimento di prevenzione di Eboli e le Guardie ambientali zoofile dell’Associazione Accademia Kronos, sezione di Salerno. Due coniugi del posto sono stati deferiti in concorso per maltrattamento di animali.

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Secondo quanto accertato, i cani erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e lesive per la loro salute. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato l’abbandono incontrollato e continuato di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi nell’area in cui erano detenuti gli animali. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro il fabbricato, della superficie di circa 2.300 metri quadrati. Il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani.