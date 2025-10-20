PUBBLICITÀ
Terribile schianto nel Salernitano, Anna muore in ospedale

In grave incidente stradale è morta Anna Palladino in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate.  Il sinistro si è verificato ieri sera lungo via Magna Graecia all’incrocio con via Laghetto a Capaccio Paestum. L’impatto particolarmente violento ha coinvolto una Fiat 500, condotta dalla 70enne, e una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiavano 2 ragazzi di Salerno.

I rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Agropoli. Le indagini sono volte ad accertare la precisa dinamica del sinistro e a stabilire eventuali responsabilità come riporta Infocilento.  Su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, la salma di Anna Palladino è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Ruggi d’Aragona.

