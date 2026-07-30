Vacanze di agosto, ecco le mete preferite dagli italiani

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dall’ aumento nelle ricerche e nelle prenotazioni di pacchetti vacanza registrato rispetto al mese di luglio da Travilioo , la piattaforma pioniera in Italia specializzata nella creazione di viaggi su misura, con un incremento del 23%. Ancora una volta il mese preferito dagli italiani per andare in vacanza è agosto, o almeno è quanto emerge, la piattaforma pioniera in Italia specializzata nella creazione di viaggi su misura,

Le destinazioni nazionali sono particolarmente ricercate dai turisti italiani, rispetto a quelle internazionali: sette su dieci preferiscono restare in Italia (72%) e solo tre hanno scelto destinazioni internazionali.

Le vacanze in Italia

e proprie destinazioni in auto: il 65% viaggerà in questo modo, rispetto ad altri mezzi di trasporto come il treno, l’autobus o l’aereo, spostandosi su distanze relativamente brevi dalla propria residenza. Gli italiani continuano a scegliere gli hotel come sistemazione, nonostante l’aumento dei prezzi (48%), rispetto ad appartamenti (26%), seconde case o abitazioni di familiari (18%). Le destinazioni di mare (62%) prevalgono sulle città (20%) e sulla montagna (16%). La Sicilia è la regione più ricercata su Travilioo seguita da Puglia, Calabria, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna nella top 5. Regioni italiane più ricercate per le vacanze di agosto 2026: La maggior parte degli italiani che ha deciso di trascorrere le vacanze nel paese raggiungerà l, rispetto ad altri mezzi di trasporto come il treno, l’autobus o l’aereo, spostandosi su distanze relativamente brevi dalla propria residenza. Gli italiani, rispetto ad appartamenti (26%), seconde case o abitazioni di familiari (18%).prevalgono sulle città (20%) e sulla montagna (16%).suseguita danella top 5.

1. Sicilia

2. Puglia

3. Calabria

4. Trentino-Alto Adige

5. Emilia-Romagna

6. Sardegna

7. Toscana

8. Campania

9. Lazio

10. Liguria

Vacanze all’estero

Per quanto riguarda l’estero, l’Europa sembra la meta preferita con Parigi al primo posto, davanti a Madrid, Barcellona, Londra, e Lisbona nella top5. Destinazioni europee più ricercate per le vacanze di agosto 2026:

1. Parigi

2. Madrid

3. Barcellona

4. Londra

5. Lisbona

6. Praga

7. Budapest

8. Oslo

9. Malta

10. Cracovia

Parlando poi di lungo raggio, le mete più di moda per questo agosto per gli italiani sembrano essere: Tokio, New York, Los Angeles, Mexico City e Istanbul nelle top 5. Destinazioni di lungo raggio più ricercate per le vacanze di agosto 2026:

1. Tokio

2. New York

3. Los Angeles

4. Mexico City

5. Istanbul

6. Dakar

7. Pechino

8. Ho Chi Minh

9. Marrakech

10. Katmandu

Gaetano Pistone, Amministratore Delegato di Travilioo, commenta: “Sembra che gli italiani abbiano sempre più voglia di riposare e godersi qualche giorno di vacanza ad agosto. L’auto è il mezzo di trasporto preferito da chi vuole raggiungere le principali destinazioni vacanziere del nostro paese, in particolare quelle di mare, alloggiando in un hotel. Noi di Travilioo incoraggiamo tutti gli italiani a godersi queste meritate vacanze”