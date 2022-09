Arrestato il reggente della Vanella Grassi, è il nipote di Petriccione

Arrestato il reggente della Vanella Grassi, è il nipote di Salvatore Petriccione. Stamattina personale della Squadra Mobile e del Commissariato Scampia, a Napoli, in via Roma verso Scampia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, il 5 luglio 2022, ha proceduto all’arresto di Antonio Coppola.

Il 30enne è stato quanto condannato per associazione di tipo mafioso e finalizzata al traffico di droga, per un residuo di pena di 3 anni, 10 mesi e 25 giorni. Coppola, attualmente ai vertici della Vanella Grassi, è il nipote di Salvatore Petriccione , alias “o Marinaro” fondatore del clan divenuti poi Girati, attualmente detenuto nel carcere di Voghera in quanto destinatario nel febbraio 2022 di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio.

L’organizzazione della Vanella ha il monopolio del traffico di droga e delle estorsioni nella zona di Secondigliano, Scampia e San Pietro a Patierno. Il clan nacque in seguito ad un’evoluzione dopo la Girata dal clan Di Lauro e ha incluso nella propria compagine i clan Leonardi e Marino.