Blitz anti droga tra Campania e Basilicata, 32 arresti contro i clan

PUBBLICITÀ

Stamattina è stata condotta un’operazione antidroga che è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Basilicata contro il traffico di droga. I militari del comando provinciale carabinieri di Matera sta eseguendo 41 misure cautelari personali emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Potenza, su richiesta della procura. Coinvolti i clan Bisogno, localizzato in Basilicata, e anche gli Zullo dell’agro nocerino-sarnese.

I contatti con il clan Zullo

Le indagini avviate nel marzo 2023 hanno delineato l’esistenza di un’associazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di droga, radicata nel Comune di Ferrandina in provincia di Matera. C’era uno stabile rapporto con la criminalità campana, che esercitava il proprio potere criminale. Oltre che attraverso lo spaccio di droga, utilizzavano anche mediante minacce, aggressioni, e pestaggi, nei confronti di coloro che erano considerati rivali nelle attività criminali.

PUBBLICITÀ

Nei quasi due anni d’indagine, i Carabinieri hanno documentato numerosi episodi di spaccio, aggressioni e pestaggi. Tratte in arresto 5 persone. Sequestrati significativi quantitativi di hashish e cocaina.

Raffica di arresti contro i clan campani e lucani

Oltre ai 41 soggetti destinatari delle ordinanze di applicazione delle misure cautelari, l’indagine ha coinvolto altri 20 soggetti deferiti in stato di libertà, per un totale di 55 indagati di cui 7 minorenni.

Sono le persone 5 arrestate, 2 minorenni tradotti presso comunità contenitive, 27 sottoposte agli arresti domiciliari e 7 sottoposti all’obbligo di dimora. Dunque sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Davanti alla quale dovranno comparire nei prossimi giorni per l’interrogatorio d garanzia.