PUBBLICITÀ
HomeMeteoArriva il freddo in Campania, colpa della perturbazione dalla Norvegia
Meteo

Arriva il freddo in Campania, colpa della perturbazione dalla Norvegia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Arriva il freddo in Campania, colpa della perturbazione dalla Norvegia
Arriva il freddo in Campania, colpa della perturbazione dalla Norvegia
PUBBLICITÀ

Il freddo arriva anche in Campania. Questa è la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, che sottolinea come la prima perturbazione, proveniente dalla Norvegia, stia entrando in Italia in queste ore, provocando la formazione di una bassa pressione sul Mar Ligure. Le temperature crolleranno da Nord a Sud.

Sabato la prima perturbazione scenderà verso il Tirreno provocando forte maltempo sulle regioni centrali e ancora tra Campania e Calabria: attenzione anche alle abbondanti nevicate fino a quote collinari su Romagna, Marche ed Umbria, localmente anche in Abruzzo e Molise. “L’Appennino – afferma Tedici – farà il pieno di neve”.

PUBBLICITÀ

Svolta tra domenica e lunedì

Domenica sarà la giornata migliore, con ampie schiarite ma anche freddo pungente: al mattino, avremo minime decisamente sottozero al nord anche in pianura, al centrosud il tempo migliorerà salvo un po’ di incertezza nell’estremo meridione. Dalla sera, però, peggiorerà nuovamente per l’arrivo del secondo ciclone polare dalla Groenlandia.

Tra domenica notte e lunedì mattina si temono nevicate anche in pianura al Nord, con deboli accumuli ma con una situazione da monitorare attentamente. Lunedì il maltempo gradualmente investirà anche il centrosud riportando condizioni perturbate ed invernali su buona parte del Paese.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati