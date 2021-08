Assemblea degli ingegneri iscritti a Napoli: contestati i bilanci milionari, non si ottiene l’unanimità nell’approvazione

L’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Napoli è stata convocata dopo circa 2 anni dall’ultima assemblea. Altri Ordini professionali, nonostante l’emergenza-Coronavirus, l’hanno convocata prima. Pertanto, si sono dovuti approvare, nella stessa assemblea, due bilanci milionari: consuntivo 2019-preventivo 2020 e consuntivo 2020-preventivo 2021; soldi degli iscritti!

Durante l’assemblea, è emerso che devono ampliare la pianta organica con l’assunzione a tempo indeterminato altri dipendenti. E perché? Inoltre hanno evidenziato che sono stati fatti altri fondi milionari con i nostri soldi. A cosa serve accumulare tanti fondi? A vantaggio di chi? La partecipazione è stata scarsissima, circa 120 su 13mila iscritti, tra cui molti aventi un ruolo ordinistico.

Nasce spontanea la domanda: disaffezione o disinformazione? Già alla scorsa assemblea, l’Ing. Maglione Nicola aveva sollecitato una maggiore politica di inclusione, per un maggior coinvolgimento degli iscritti. Gli interventi degli iscritti sono stati pochi, e addirittura limitati a 3min! Ma perché? Vanno evidenziati quelli: dell’Ing. Piantadosi Alessandro (già consigliere dell’ordine), del prof. Ing. Ferrara Aniello, dell’Ing. Lombardi Angelo (sindacalista) e del Senatore Ing. Silvestrini Michele.

Le richieste costruttive, esposte complessivamente sono state: la riduzione delle spese e della quota di iscrizione, in considerazione della situazione pandemica; più lavoro per gli iscritti, con la rotazione per competenza delle docenze; formazione obbligatoria fino a 30 CFP, a scelta, in maniera gratuita, con corsi e seminari in tutti i settori e soprattutto corsi di topografia, e l’eliminazione delle barriere architettoniche all’ingresso della nuova sede. Infine il riconoscimento e valorizzazione di ingegneri storici appartenuti all’ordine. A queste richieste non sono date risposte! Va ricordato che premi da 1500€ equivalgono ognuno a dodici anni di quota pagata! Mentre basterebbe un premio simbolico per poterne fare di più, ai meritevoli.

Gruppo Ingegneri Uniti Napoli