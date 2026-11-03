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Assurdo a Napoli, carabinieri devono installargli il braccialetto e lui li “accoglie” con cannabis sul tavolo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Assurdo a Napoli, carabinieri devono installargli il braccialetto e lui li “accoglie” con cannabis sul tavolo
Assurdo a Napoli, carabinieri devono installargli il braccialetto e lui li “accoglie” con cannabis sul tavolo
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Era sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg e al divieto di avvicinamento alla sua ex, il 30enne arrestato a Napoli per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri della stazione Napoli Vomero si erano recati nella sua abitazione per apporre il braccialetto elettronico quando hanno notato in bella vista sul tavolo della cucina due barattoli contenenti infiorescenze di cannabis.

Approfondita la perquisizione, i militari hanno rinvenuto due involucri di marijuana di 150 e 200 grammi, un panetto di hashish di 94 grammi e un quaderno con tutta la contabilità sull’attività di smercio. In casa anche quattro proiettili, materiale per il confezionamento delle dosi e 320 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 30enne è stato portato in cella, in attesa di giudizio.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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