Insulta la madre, poi picchia i carabinieri e gli tira i piatti addosso: arrestato 37enne a Cardito

PUBBLICITÀ

Aveva appena distrutto parte dei mobili della madre, senza mai smettere di insultarla e minacciarla. E quando i carabinieri sono arrivati, allertati dal 112, non si è fermato. È successo a Cardito, nella tarda serata di domenica 1 novembre.

I militari della sezione radiomobile di Caivano sono intervenuti in pochi istanti. E in quel momento, il 37enne si è concentrato su di loro. Ha lanciato contro di loro piatti e soprammobili. Poi li ha colpiti, a calci e pugni.

PUBBLICITÀ

I carabinieri sono riusciti ad arginarlo e poi l’hanno ammanettato. Arrestato, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. È ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Per i militari lesioni ritenute guaribili in 10 giorni.