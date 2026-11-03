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Insulta la madre, poi picchia i carabinieri e gli tira i piatti addosso: arrestato 37enne a Cardito

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Insulta la madre, poi picchia i carabinieri e gli tira i piatti addosso: arrestato 37enne a Cardito
Insulta la madre, poi picchia i carabinieri e gli tira i piatti addosso: arrestato 37enne a Cardito
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Aveva appena distrutto parte dei mobili della madre, senza mai smettere di insultarla e minacciarla. E quando i carabinieri sono arrivati, allertati dal 112, non si è fermato. È successo a Cardito, nella tarda serata di domenica 1 novembre.

I militari della sezione radiomobile di Caivano sono intervenuti in pochi istanti. E in quel momento, il 37enne si è concentrato su di loro. Ha lanciato contro di loro piatti e soprammobili. Poi li ha colpiti, a calci e pugni.

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I carabinieri sono riusciti ad arginarlo e poi l’hanno ammanettato. Arrestato, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. È ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Per i militari lesioni ritenute guaribili in 10 giorni.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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