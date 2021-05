Beautiful è con ogni probabilità una delle telenovele più seguite di sempre, ma certamente è tra le più longeve in tv. Da 31 anni, infatti, i telespettatori italiani seguono le vicende della Forrester Creations e si affezionano agli attori della soap, molti dei quali divenuti delle vere e proprie icone.

Beautiful, il cui nome originale è The Bold and The Beautiful (ovvero Belli e Audaci), – è arrivata sulla tv americana nel 1987 ma in Italia è stata trasmessa per la prima volta nel 1990 su Rai 2, salvo poi passate in Mediaset (all’epoca Fininvest) nel 1994.

Nonostante l’età, Beautiful è ancora tra le soap più seguite, riuscendo nell’impresa di tramandarsi di generazione in generazione, nonostante diversi attori abbiano abbandonato la scena per vari motivi.

In tre, però, oltre alla soap, hanno lasciato anche il mondo terreno, essendo venuti a mancare nel corso di questo trentennio.

Attori morti, Sally Spectra continua a vivere in Beautiful nonostante la Conley non ci sia più da 15 anni

Impossibile dimenticare la storica Sally Spectra, uno dei personaggi più amati e discussi di Beautiful. A prestarle il volto dal 1988 al 2006 è stata Darlene Conley, attrice americana venuta a mancare nel 2007 a causa di un tumore allo stomaco. Da ricordare però che il personaggio nella soap, non è scomparso nonostante la morte della Conley, che è stata sostituita da un’altra attrice.

Non c’è più Jospeph Marone, che dal 2001 al 2006 ha interpretato Massimo Marone, padre biologico di Ridge Forrester. Marone è scomparso nel 2016, all’età di 87 anni per via dell’Alzheimer, malattia che ha condizionato pesantemente l’ultimo periodo della sua vita.

Attori morti Beautiful, Joseph Campanella ucciso dal Parkinson

Infine è passato a miglior vita Joseph Campanella. L’avvocato Jonathan Young di Beautiful (dal 1996 al 2005) è venuto a mancare all’età di 94 anni per complicazioni dovuti al morbo di Parkinson.