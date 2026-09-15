Primo intervento prostatico con il Robot Da Vinci all’ospedale San Paolo

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Eseguito all’Ospedale San Paolo della ASL Napoli 1 Centro, presso l’Unità Operativa Complessa di Urologia, diretta da Dario Del Biondo, il primo intervento chirurgico (prostatectomia radicale) con il Robot Da Vinci. Si tratta di un importante traguardo e di un momento di particolare rilievo per l’attività chirurgica del Presidio Ospedaliero San Paolo, che segna l’avvio dell’utilizzo della chirurgia robotica nel percorso urologico e rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offerta di cure sempre più moderne e tecnologicamente avanzate.

L’intervento è stato realizzato dall’équipe composta da Dario Del Biondo, Dante Di Domenico e Biagio Barone, con la coordinatrice della Divisione Loredana Prisco, insieme agli anestesisti Marcello Pascale e Nicoletta Guarino e al personale della Sala Operatoria, coordinatore Nunzio Grasso, Alessandro Bellofatto, Sabrina Pepe, Giorgio Di Costanzo e Andrea Greco. Un risultato reso possibile grazie all’ impegno, alla professionalità e alla preparazione dell’intera équipe, che nei giorni precedenti ha lavorato con estrema attenzione per predisporre ogni aspetto organizzativo, tecnico e assistenziale necessario all’avvio della nuova attività.

La perfetta sinergia tra équipe chirurgica, anestesiologica e personale di Sala Operatoria ha consentito che il primo intervento con il Robot Da Vinci si svolgesse nel migliore dei modi, confermando l’importanza del lavoro di squadra nell’introduzione di tecnologie innovative e ad alta complessità.

“Si punta, dichiara il direttore generale Gaetano Gubitosa, a adeguare l’offerta assistenziale in un Presidio Ospedaliero destinato ad essere il punto di riferimento non solo per un’area della città ad alta densità di popolazione ma anche per l’evento America’s Cup, considerato che il Villaggio allestito per l’evento e tutti i team, sono allocati a pochi Km dalla Struttura Ospedaliera”.

“Voglio rivolgere, aggiunge il direttore sanitario Maria Corvino, un ringraziamento particolare a tutta l’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Urologia, agli anestesisti e a tutto il personale della Sala Operatoria che, con grande impegno e senso di responsabilità, hanno preparato con cura questo importante debutto”. “Il Robot Da Vinci al San Paolo, conclude Corvino, non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso di crescita dell’Ospedale, a beneficio dei nostri pazienti e dell’intera comunità”. L’ASL Napoli 1 Centro prosegue così nel percorso di innovazione tecnologica e di potenziamento dell’offerta sanitaria, mettendo competenze professionali, tecnologia e lavoro di squadra al servizio di tutti i pazienti.