Attimi di paura questa mattina a Secondigliano, nei pressi del Quadrivio, dove un’auto ha preso fuoco nel bel mezzo della carreggiata. Il veicolo è stato distrutto dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme. Alcuni residenti si sono accorti delle fiamme a causa del fumo denso.

Notte di paura a Napoli, auto in fiamme vicino alla stazione di servizio [ARTICOLO 18 LUGLIO 2021]

Paura a Napoli nella notte di sabato. Ieri a mezzanotte circa, una Smart, mentre il conducente faceva rifornimento, ha preso fuoco. Il veicolo è stato distrutto dalle fiamme, che si sono propagate per tutta la stazione di servizio di via Terracina a Fuorigrotta. Tempestivo l’intervento della polizia di stato del commissariato San Paolo che nonostante il pericolo di esplosioni è riuscita a mettere in salvo le persone nei pressi del rogo e mettere in sicurezza la zona delimitandola.

I Vigili del Fuoco, prontamente giunti sul posto dopo circa un ora di intervento riuscivano a spegnere le fiamme. Fortunatamente, non c’è stato nessun ferito, gli occupanti sono riusciti ad uscire dal veicolo. La puzza di fumo si è sentita, nella zona, per tutta la notte.