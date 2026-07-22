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Auto sulla folla a Modena, Monica Esposito muore dopo due mesi: aveva 55 anni

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Auto sulla folla a Modena, Monica Esposito muore dopo due mesi: aveva 55 anni
Auto sulla folla a Modena, Monica Esposito muore dopo due mesi: aveva 55 anni
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Non ce l’ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito (fonte foto: Il Resto del Carlino), ricoverata in Terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena due mesi fa, il 16 maggio, dall’auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Koudri, ferendo otto persone.

La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in all’Ospedale Civile di Baggiovara, dell’Azienda ospedaliero – universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.

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Gianluca Spina
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