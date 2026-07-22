Noleggia l’auto a Napoli e viene sommerso dalle multe, scoperta la frode

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Il Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative della Polizia Locale di Napoli, al termine di una lunga attività di indagine, ha scoperto una auto, provento di furto, rimessa in circolazione mediante la clonazione dei dati identificativi di un veicolo identico per marca, colore e modello appartenente ad una nota società di autonoleggio. L’attività investigativa ha avuto origine dalla segnalazione di un cittadino che, dopo aver noleggiato un’auto, si è visto notificare numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada mai commesse. Le ripetute contestazioni hanno indotto il N.I.S.A. ad avviare un’approfondita attività investigativa, finalizzata ad accertare l’effettiva identità del veicolo responsabile delle infrazioni.

Le indagine sul telaio dell’auto noleggiata a Napoli

Le indagini si sono sviluppate attraverso un lavoro di analisi documentale, accertamenti tecnici sul veicolo e sul numero di telaio, nonché mediante l’incrocio delle informazioni acquisite dalle banche dati in uso alla Polizia Locale di Napoli. Gli approfondimenti hanno consentito di accertare che il veicolo circolava con una targa clonata e con i dati identificativi di un’auto perfettamente identica, regolarmente intestata a una primaria società di noleggio. È emerso che il veicolo clonato era stato sanzionato per differenti violazioni al C.d.S., fino a quando un successivo sequestro amministrativo ha permesso di acquisire immagini dettagliate del mezzo custodito presso un deposito autorizzato.

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L’esame del veicolo

Confrontando le immagini del veicolo sequestrato con quelle del veicolo realmente appartenente alla società di noleggio, gli investigatori hanno riscontrato numerose differenze costruttive incompatibili: particolari della carrozzeria, elementi identificativi del modello e altri dettagli tecnici che dimostravano chiaramente che si trattava di due vetture distinte. L’esame sul veicolo, ha consentito di risalire alla reale identità dell’automobile. Le successive verifiche amministrative hanno permesso di accertare che il veicolo era stato rubato due anni prima. L’attività del N.I.S.A. si è quindi conclusa con l’identificazione dell’effettivo utilizzatore del veicolo clonato, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Le parole dell’Assessore De Iesu

L’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli Antonio De Iesu, ha dichiarato: “ L’operazione condotta dal N.I.S.A. rappresenta un esempio concreto di come una semplice segnalazione di un cittadino possa trasformarsi, grazie alla professionalità e alle competenze investigative della Polizia Municipale di Napoli, in un’importante attività di polizia giudiziaria. Il lavoro svolto dagli agenti del N.I.S.A. ha consentito di ricostruire una complessa vicenda di clonazione di targa, restituendo identità a un veicolo rubato e assicurando all’Autorità Giudiziaria il soggetto che ne faceva uso illecito. Continueremo a investire in professionalità, tecnologie e capacità investigative affinché la Polizia Municipale possa rispondere con sempre maggiore efficacia alle esigenze di sicurezza dei cittadini .”