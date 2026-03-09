Baby gang appicca incendio sotto il colonnato di piazza del Plebiscito davanti ai militari

PUBBLICITÀ

Una scena incredibile nel cuore di Napoli. Un gruppo di ragazzini ha appiccato un incendio sotto il colonnato della Basilica di San Francesco di Paola, in piazza del Plebiscito, proprio a pochi metri da una pattuglia dell’esercito impegnata nel servizio di controllo della zona.

A documentare quanto accaduto è stata una cittadina che, mentre attraversava la piazza, ha assistito alla scena e ha deciso di filmarla. Nel video si vedono alcuni minorenni mentre accendono e alimentano il fuoco sotto il porticato del monumentale edificio che domina la piazza.

Le immagini mostrano anche il rapido intervento dei militari presenti sul posto. I soldati, accortisi di quanto stava accadendo, sono intervenuti immediatamente per fermare i ragazzi e spegnere le fiamme, evitando che l’incendio potesse propagarsi o provocare danni al colonnato della basilica.

Il filmato è stato inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli, che lo ha diffuso denunciando l’episodio.

«Ragazzini che si sentono intoccabili – ha commentato la cittadina che ha realizzato il video – una deriva criminale giovanile ormai fuori controllo».

L’episodio riaccende il dibattito sul fenomeno delle baby gang e sulla presenza sempre più frequente di giovanissimi protagonisti di atti vandalici e comportamenti pericolosi anche nei luoghi simbolo del centro di Napoli.

