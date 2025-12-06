PUBBLICITÀ
Banda della “marmotta” in azione a Brusciano, fanno saltare il bancomat e fuggono con i soldi

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Un boato e il bancomat che salta in aria. Succede a Brusciano, nel cuore della notte. La banda del bancomat colpisce indisturbata alla filiale della Banca di credito popolare di via Camillo Cucca. Tanto indisturbata da non dover “trascinare” via lo sportello con il denaro, come successo altre volte in provincia.

Le cariche esplosive infatti fanno saltare giusto lo sportello elettronico, permettendo ai ladri di raccogliere le cassette con i soldi e scappare.

Sul posto intervengono i carabinieri del comando locale e la squadre 7b dei vigili del fuoco di Nola per i rilievi del caso.

